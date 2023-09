Continuano gli interventi del Comune per migliorare la sicurezza stradale nel centro abitato e nelle zone periferiche di Sarroch.

Nelle strade cittadine sono stati installati nuovi dossi artificiali e attraversamenti pedonali rialzati, insieme alla relativa segnaletica verticale. Lo scopo dei lavori è quello di far rispettare i limiti di velocità nei punti più sensibili della viabilità urbana. Gli attraversamenti pedonali rialzati sono stati sistemati in via Cagliari, fronte distributore della Esso, e in prossimità dell’incrocio con via Fermi; in via Verdi, all’altezza dell’incrocio con via Donizetti; e in via Del Porto, a ridosso dell’intersezione con via Maestrale. I dossi artificiali sono stati montati nelle vie Trieste, Siotto e Martiri del Tripoli.

Nei giorni scorsi erano stati installati nuovi sensi unici, che hanno prodotto alcune variazioni alla viabilità nel centro del paese.

