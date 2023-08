Un film prodotto in Sardegna, un luogo del paese sempre diverso in cui proiettarlo: prendono il via domani alle 20, nel cortile di Villa Siotto, gli appuntamenti della rassegna “Cinema all’aperto”, finanziata da Regione e Fondazione di Sardegna e organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Enti locali.

La pellicola protagonista di domani sarà “Arbores”, di Francesco Bussalai: prima della proiezione il regista dialogherà con l’attivista per l’ambiente Roberta Olianas. La rassegna cinematografica che verrà proposta è composta da film prodotti in Sardegna, che di volta in volta verranno proiettati all’aperto in diversi luoghi del territorio: l’obiettivo è quello di far conoscere al pubblico i film legati all’Isola e, allo stesso tempo, mettere in vetrina scorci di Sarroch differenti.

