Saranno Donori e Soleminis ad ospitare la seconda e la terza tappa della Sardinia Cup 2024 valevoli per il circuito regionale di Gran Fondo riservato alle categorie amatoriali ed agonistiche della mountain bike.

Primo appuntamento domenica prossima a Donori con l’8° Trofeo GF Pro Loco che si snoderà su un percorso di 40 km con 1.214 metri di dislivello, diviso in due anelli e doppio passaggio al traguardo. Il 28 aprile, la manifestazione si sposterà di qualche chilometro per il primo trofeo “Città di Soleminis” organizzato dalle associazioni Aquascan Bike Soleminis e Società ciclistica di Cagliari. Alla manifestazione, oltre alle categorie Elite e master saranno presenti anche quelle esordienti, allievi e donne giovani che si confronteranno nella specialità "point to point" su un percorso di 40 km e 1330 metri di dislivello.

