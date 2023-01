Domani, martedì 17 gennaio, è il giorno della grande festa in onore di Sant’Antonio. La devozione dei fedeli è tale che – soprattutto negli ultimi anni – il Comitato promotore dei festeggiamenti in collaborazione con il Comune di Senorbì, le associazioni locali e la Parrocchia Santa Barbara hanno deciso di riproporre le antiche tradizioni legate proprio al culto di Sant’Antonio de su Fogu. Alle 17, nella chiesa parrocchiale Santa Barbara, si terrà la santa messa e a seguire la processione con il simulacro del santo che verrà accompagnato per le vie del paese dai suonatori locali. Alle 18.30 si terrà la benedizione del fuoco da parte del parroco don Nicola Ruggeri, a seguire musica e rinfresco.

L’appuntamento più atteso, però, è per domenica 22 alle 12 quando, nel parco Santa Mariedda, si terrà la benedizione degli animali. Alcuni anni fa il sacerdote aveva benedetto gli animali domestici (cani, gatti, galline, oche e coniglietti) nella piazza della chiesa parrocchiale nel centro del paese, dallo scorso anno invece è stato scelto il parco della chiesetta campestre dedicata al culto di Santa Maria della Neve per esserci più spazio e consentire quindi a tutti i senorbiesi di portare i loro amici a quattro zampe per ricevere la benedizione.

© Riproduzione riservata