Al via lunedì 22 giugno i lavori da trecentomila euro (finanziamento regionale) per riasfaltare sedici strade del centro urbano di San Vito. Sono via Giovanni Spano, via Grazia Deledda, via Alessandro Manzoni, via sa Mongia (una parte), via Delle Canne, via Degli Ulivi, via Degli Aironi, via Funtana Iri, via Delle Capinere, via Giuseppe Ungaretti, via Sassari, via Aldo Moro. Altre tre importanti strade, e cioè via Roma, via Cavour e via San Lussorio, saranno invece sistemate dalla ditta che nei mesi scorsi ha effettuato dei tagli per posizionare la fibra (in accordo con il Comune per compensazione).

Si tratta di una serie di strade “danneggiate da cedimenti - viene messo in evidenza nella delibera della Giunta presieduta dal sindaco Marco Antonio Siddi - avvallamenti, buche, tagli stradali che causano situazioni di potenziale pericolo sia alla viabilità veicolare che alla viabilità pedonale” dove dunque è necessario, fra le altre cose, rifare l’asfalto (sempre previa fresatura di quello vecchio). L’amministrazione comunale si scusa per il disagio e in una nota chiede la collaborazione dei residenti nell’evitare di lasciare automezzi parcheggiati durante le ore di effettuazione dei lavori, e cioè dalle 7 alle 18, nelle strade interessate. Alla fine San Vito potrà contare su ben quattro chilometri di strade completamente riasfaltate.

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