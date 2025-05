Un defibrillatore in Piazza Chiesa in ricordo di Gesuino Zuncheddu, scomparso di recente. A donarlo al Comune di San Vito l’associazione “Un cuore per Marco” che da anni sta portando avanti un progetto per formare i cittadini e posizionare in tutti i centri del Sarrabus un gran numero di defibrillatori.

Proprio San Vito, con l’ultimo defibrillatore posizionato tra chiesa, oratorio e cimitero che va ad aggiungersi ai quattro già presenti, diventa sempre più un paese cardio-protetto. L’amministrazione comunale ha ringraziato «i familiari di Gesuino, il parroco don Pasquale per la concessione dello spazio, l’Avocc per il sostegno ma soprattutto Luciano Podda che con l’associazione “Un Cuore per Marco” sta portando avanti il progetto che prevede il posizionamento di ulteriori defibrillatori in tutto il Sarrabus».

Ad inaugurare il defibrillatore il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi, il dottor Luciano Podda e il parrocco don Pasquale Flore.

© Riproduzione riservata