Un 42enne indiano (residente a Milano ma irreperibile) e un 20enne ghanese (residente a Ferrara) sono stati denunciati a San Vito dai carabinieri della locale Stazione per truffa aggravata.

L'indagine è scattata dopo la querela di un 46enne artigiano di Muravera.

Secondo quanto emerso dalle indagini il ghanese, tra l'11 e il 15 febbraio 2021, spacciandosi per un italiano che aveva effettivamente messo in vendita una macchina, si era fatto accreditare su Postepay dal 46enne sardo 1.100 euro come anticipo per l’acquisto dell’auto. Come utenza telefonica ne ha utilizzata una intestata all'indiano.

La vettura ovviamente non è mai arrivata e il truffato si è rivolto ai carabinieri. I militari sono giunti all'identificazione degli autori del raggiro seguendo il percorso del denaro con l'aiuto dell'amministrazione delle Poste.

Anche il legittimo proprietario della macchina, un 43enne originario di Polistena ma residente a Genova, ha presentato denuncia contro ignoti per sostituzione di persona.

(Unioneonline/D)

