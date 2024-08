Brutto incidente nella notte a San Vito, sulla SS 125 Var.

All’altezza del km 41+700 una Renault Clio, con un 73enne di Villaputzu alla guida, ha urtato la parte posteriore sinistra di una Volvo C30, ferma sulla carreggiata a causa di un guasto.

A bordo della Renault Clio, oltre al conducente, viaggiavano la moglie del conducente e due nipoti, rispettivamente di 18 e 17 anni. La passeggera, una 71enne residente a Villaputzu, è stata trasportata dal personale del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Muravera per accertamenti e cure: fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Entrambi i veicoli sono stati rimossi dalla carreggiata da un carro attrezzi. I documenti di guida e di circolazione dei conducenti sono risultati in regola.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.

