Microchip day a San Vito con i cani del territorio. Una inziativa del Comune (Ufficio di Polizia locale), portata avanti con la collaborazione della Asl di Cagliari, Dipartimento sanità animale. In due ore sono stati dotati di microchip 81 cani.

L'operazione è stata portata avanti dai veterinari Cortis Carla, Lorrai Sandro e Demuru Alessandra. Ringraziamenti sono arrivati anche «per i proprietari dei cani che hanno aderito a questa importante campagna che garantisce tra l'altro la sicurezza dei propri amici e agli agenti della Polizia locale per l'impegno profuso nell'organizzazione e la realizzazione della giornata. Presto sarà organizzato un nuovo "microchip day" per venire incontro a coloro i quali non sono riusciti a partecipare al primo appuntamento». Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Marco Siddi che ha messo l'accento sull'importanza dell'iniziativa.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata