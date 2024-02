Il Sarrabus avrà il suo centro di accoglienza per anziani. Lo realizzerà il Comune di San Vito e sorgerà nei locali comunali dell’ex ostello della gioventù sito nella località di San Priamo. Con la variazione di bilancio del 30 novembre 2023 la Regione Sardegna ha assegnato al Comune di San Vito, un contributo di due milioni e mezzo euro per la riconversione dell’ostello nella Casa di riposo per gli anziani del territorio.

«La Giunta regionale-ha detto il sindaco Marco Siddi-ha accolto le nostre richieste finanziamendo il nostro progetto atteso in tutto il Sarrabus. La struttura oltre a garantire i servizi necessari per gli anziani, sarà un’opportunità anche per il rilancio dell’intero territorio con particolare beneficio per la borgata di San Priamo. Tale progetto era già nel programma elettorale sin dalla prima consiliatura di questa amministrazione, a tale scopo abbiamo profuso il massimo impegno affinché l'iniziative si concretizzasse, anche mediante la pubblicazione di un bando di “Finanza di Progetto” ( contratto di partenariato Pubblico-Privato) purtroppo senza alcun risultato. La Giunta regionale ha accolto il nostro piano di intervento con un grosso finanziamento che ci consentirà appunto di trasformare l'ex ostello in una fuinzionale Casa di riposo».

L'ostello della gioventù realizzato diversi decenni fa non è mai veramente decollato: ora la nuova opportunità col recupero e l'adeguamento della struttua per nuovi obiettivi.

Raffaele Serreli

