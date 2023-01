È stato inaugurato questa mattina a San Vito il primo “Ufficiu linguisticu sarrabesu”, un ufficio per promuovere e divulgare il sardo nel Sarrabus. Nella postazione, ricavata di fianco all’ufficio del sindaco Marco Antonio Siddi, c'è il giovane Danilo Melis, consigliere comunale che da subito si è battuto per realizzare il progetto.

«Tra gli obiettivi dell’amministrazione – spiega Melis - non poteva mancare la volontà di tutelare e valorizzare la lingua sarda, sempre meno parlata e per nulla scritta. Questa iniziativa è la prima del genere in tutta la storia del Comune di San Vito».

L’ufficio sarà aperto sino ad agosto ogni giovedì a San Vito e ogni martedì a Villaputzu dalle 9.30 alle 12.30. Il progetto, partito dal Comune di San Vito, è stato portato avanti assieme al Comune di Villaputzu.

