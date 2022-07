Lutto cittadino a San Vito per la scomparsa di don Antonio Pisano, 81 anni, sacerdote del paese, morto la scorsa notte. In una nota il sindaco rivolge “il mio personale cordoglio, e di tutta l’Amministrazione comunale di San Vito alla famiglia del nostro caro concittadino Don Antonio Pisano, e a tutta la comunità ecclesiastica. Interpretando il comune sentimento di tutta la popolazione, ho ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino per il giorno 14 luglio 2022, data in cui si svolgeranno i funerali del caro Don Antonio. Invito tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive di San Vito ad esprimere in forme decise autonomamente il dolore e l’abbraccio dell’intera Comunità sanvitese ai familiari e alla Comunità Ecclesiastica, in segno di raccoglimento e rispetto durante la cerimonia funebre, prevista per le ore 10,30 in parrocchia”.

A dare la notizia della morte è stato don Pasquale Flore. Un fratello, Giuseppe, è anch’egli sacerdote, parroco a Burcei. Don Antonio è stato parroco di San Priamo, Armungia, Ballao, Silius e Dolianova nella parrocchia di San Biagio. “Un sacerdote – dicono i compaesani – che si è sempre prodigato per le sue parrocchie e per i giovani del paese. Un figura che non dimenticheremo”.

