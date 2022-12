Il Consiglio comunale di San Vito è convocato in prima convocazione, in sessione straordinaria, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Municipio per 27 dicembre alle 17.

All'ordine del giorno una variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 per applicazione avanzo di amministrazione vincolato e istituzione nuove tipologie di entrata e programmi di spesa. Da approvare anche il progetto sportello linguistico sovracomunale denominato "Uficiu Linguisticu Sarrabesu", l'attività di formazione linguistica "Lingua, storia e musica de sa Sardinnia" e il progetto culturale "a sa scoberta de su territoriu", la prosecuzione dell’esercizio associato di Polizia Locale tra i comuni di Muravera, San Vito e Villaputzu, l'istituzione della commissione all'Agricoltura e Ambiente e l'approvazione del "Regolamento per il funzionamento della commissione Agricoltura e Ambiente".

Raffaele Serreli

