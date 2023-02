È durata diverse settimane l’indagine dei carabinieri di San Vito per individuare l’autore di una truffa aggravata portata a termine ai danni di un 48enne del paese.

L’uomo aveva risposto a una falsa inserzione su Facebook per acquistare una motosega e aveva pagato 470 euro. Il venditore, un 52enne di Cosenza, disoccupato e con precedenti denunce per analoghi reati, non ha mai spedito l’oggetto.

I militari lo hanno identificato verificando con i colleghi di Cosenza chi fosse il titolare del conto corrente sul quale era stato versato il denaro.

(Unioneonline/s.s.)

