Un allevatore di 56 anni di Samatzai denunciato per lesioni personali, dopo che il suo cane ha aggredito e azzannato un passante.

L’uomo, in quanto padrone dell’animale, un pastore maremmano di grossa taglia, deve rispondere della mancata custodia.

Il cane è infatti sfuggito al suo controllo, scagliandosi contro un geometra di 40 anni che stava camminando per strada, nel centro del paese, per poi mordergli il polpaccio. Per le ferite riportate l’uomo è finito alla guardia medica di Nuraminis, dove gli sono stati assegnati 7 giorni di prognosi.

Ma, viste le dimensioni dell’animale, il bilancio poteva essere molto più grave.

Dopo l’allarme, i carabinieri hanno avviato accertamenti, rintracciando il proprietario.

(Unioneonline/l.f.)

