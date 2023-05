Scomparso dalla Rsa Gersia di Capoterra, da nove giorni non si hanno notizie certe sul destino di Salvatore Lai, 54 anni. E per contribuire alle ricerche scende in campo anche “Chi l’ha Visto?”.

Sul sito della celebre trasmissione Rai sono forniti elementi utili per identificare il cinquantaquattrenne, che la mattina di domenica 14 maggio si è allontanato dalla struttura della quale era ospite per un ciclo di cure riabilitative (QUI LA NOTIZIA).

Alto circa un metro e settanta, usa gli occhiali, il giorno in cui è scomparso indossava una tuta da ginnastica di colore scuro con la scritta NY, scarpe da ginnastica in pelle scamosciata nere. Con sé non ha né cellulare né documenti.

Le ricerche sono iniziate subito, estendendosi fino a Cagliari, ma finora senza esito.

