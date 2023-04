Il salvamento a mare sarà garantito anche nelle spiagge di Su Cannisoni-Sant’Elmo e Cala Pira per l’estate 2023. Nelle altre spiagge del territorio comunale il servizio sarà garantito dai gestori privati. Per le due spiagge di Cal'e Pira e Su cannisoni, il Comune di Castiadas ha preventivato una spesa di 60mila col servizio che sarà assicurato dai mesi euro per garantire il servizio che sarà assicurato da giugno a settembre.

Non si esclude comunque che potrà essere garantito anche sino a ottobre, così come potrebbe essere avviato durante il mese di maggio e comunque prima del 1 giugno. Tutto dipenderà dall'andamento turistico. Il servizio sarà assicurato dalle 9 alle 19. I bagnini potranno disporre di una torretta di salvamento su ognuna delle due spiagge, di un pattino di salvataggio e dell'attrezzatura necessaria per il soccorso.per le operazioni di soccorso.

«Siamo convinti - dice il sindaco Eugenio Murgioni – che la prossima sarà un'ottima stagione turistica. I segnali ci sono tutti, i turisti che hanno già dimostrato il loro interesse e non solo per le nostre bellissime spiagge».

