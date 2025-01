La notizia certa è che nella notte è stata rubata un’Alfa Giulietta nera, in via dei Tulipani, traversa via Sa Costera, ad Assemini: a segnalarlo, anche (ma non solo) con un post appello attraverso i social sono i proprietari, che indicano anche l’inizio del numero della targa. Sperano che qualcuno possa aiutarli a ritrovarla.

Poi c’è l’ipotesi: dietro il furto c’è la banda che da mesi sta svaligiando i supermercati di Cagliari e dell’hinterland? Una possibilità che non è da escludere. Anzi.

La sequenza di eventi era stata simile anche in occasione dell’ultimo colpo, messo a segno nel market Tutti I Giorni del capoluogo, nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Il blitz in viale Poetto era stato preceduto dal furto, a Sestu, di una Giulietta. Nera. In altri precedenti – e la sequenza è lunga – era stato utilizzato lo stesso modello di auto, rubato pochi prima, ma di colore diverso: forse i malviventi, ormai specializzati – agiscono in pochi minuti –, hanno testato che il portabagagli di quel veicolo ha la giusta capienza per portare via le casseforti.

Dopo il furto di viale Poetto la Giulietta era stata ritrovata abbandonata a Mulinu Becciu: aveva la targa di un’altra auto.

Visto il clima, gli addetti ai lavori (inquirenti e vigilantes) sono in allerta. Anche se al momento si tratta solo di ipotesi.

(Unioneonline/E.Fr.)

