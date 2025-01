Tre assalti riusciti, quattro falliti per il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine. Alcuni lasciati a metà, probabilmente per un disturbo esterno. Il tutto in appena tre mesi. I supermercati della città e del sud dell’Isola sono a rischio. L’ipotesi degli investigatori – Carabinieri e Polizia al lavoro sui vari colpi – è che si tratti sempre degli stessi banditi: specializzati e suddivisi in gruppetti modulari. Non agiscono sempre insieme, ma la tecnica è sempre la stessa: sopralluoghi negli obiettivi, blitz nel market usando auto e furgoni rubati, forzare o sfondare l’ingresso, puntare sulla cassaforte e scappare.

Un altro comune denominatore è quello delle auto usate: spesso, nelle riprese delle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali prese di mira, compare una Giulietta. Come nell’ultimo caso, nella notte tra venerdì e sabato, in viale Poetto al supermercato Tutti i giorni.

