Erano intenti a caricare un grosso scooter sopra un furgone cabinato, ma sono stati sorpresi da due poliziotti liberi dal servizio.

Tre le persone coinvolte nel furto di un ciclomotore avvenuto intorno alle 20 di ieri sera nei parcheggi del Lungomare Poetto, all'altezza del Golfo di Quartu Sant'Elena.

I malviventi, dopo una violenta colluttazione con i due agenti intervenuti, sono tuttavia riusciti a fuggire, ma il mezzo è poi stato rintracciato grazie alle informazioni immediatamente diramate dai poliziotti del Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura a tutte le pattuglie presenti sul territorio.

Gli investigatori della Squadra Mobile, insieme ai colleghi delle Volanti hanno iniziato, quindi, una serrata caccia all'uomo che si è conclusa nella notte con l'individuazione del furgone a Cagliari, in via Is Mirrionis, alla guida del quale i poliziotti hanno riconosciuto uno dei tre individui, che nel frattempo, sentendosi braccati, avevano abbandonato lo scooter rubato nella zona del Parco di Molentargius.

L'uomo a bordo del furgone, un 28enne cittadino marocchino, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso ed è stato portato in carcere a Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il furgone, sul quale gli specialisti della polizia Scientifica stanno compiendo i rilievi, è stato sottoposto a sequestro.

Gli investigatori della Squadra Mobile sono ancora al lavoro per rintracciare gli altri due complici.

