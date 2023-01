In due, arrivati in pieno giorno, hanno caricato su un furgone un bagno chimico in uso agli operai che lavorano al rifacimento della rotonda di via San Fulgenzio, a Monserrato, e se ne sono andati.

L’impianto era stato sistemato dalla ditta che opera per conto del Comune.

La videosorveglianza attiva nell’area ha registrato tutto e in più punti, tanto che i carabinieri sono riusciti a individuare la tipologia del furgone, la targa e la fisionomia dei due uomini ripresi. Uno – un 45enne di Selargius - è stato identificato, per l’altro sono in corso gli approfondimenti investigativi. Per entrambi una denuncia per furto aggravato in concorso.

(Unioneonline/s.s.)

