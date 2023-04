Un disoccupato di 43 anni di Assemini è stato denunciato per furto aggravato in concorso perché avrebbe rubato a Cagliari un camper di proprietà di una donna di 38 anni.

Due giorni fa è avvenuto il furto nel capoluogo, in via Monsignor Parraguez, la proprietaria ha sporto denuncia ai carabinieri che in breve tempo sono riusciti a localizzare il mezzo rubato.

Il camper si trovava sulla rampa d’accesso di un garage seminterrato in un’area chiusa da un cancello e da un muro di cinta. Nel frattempo sul posto è arrivata anche la proprietaria del mezzo, chiamata dai militari, che ha fornito le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono i momenti del furto.

Dei due ladri si riconosce chiaramente il proprietario del garage, che è finito nei guai. Il secondo invece è in corso di identificazione.

Il mezzo, che era stato agganciato dai due complici con una corda a un’auto, è stato immediatamente restituito alla proprietaria.

