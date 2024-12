Continua come da programma a Sestu il festival Rot’Art, organizzato dall’associazione Mediteuropa allo Spazio Samsa.

Nella giornata di oggi, venerdì 6 dicembre dalle ore 19.00, spazio al film “La Sposa nel vento” di Giovanni Coda, con ingresso gratuito.

«Sono davvero contento - racconta il regista - che il film venga proposto per la prima volta a Sestu. È stato prodotto nel 2022 e tratta gli avvenimenti di cronaca più complessi partendo dal femminicio della Beata Antonia Mesina e si sviluppa in tutto il ‘900 sino ai giorni nostri con delle testimonianze registrate per l’occasione. Ringrazio l’organizzazione che spesso ci concede spazio nelle proprie rassegne».

Soddisfazione per il presidente dell’associazione, Pierpaolo Meloni: «La rassegna sta andando molto bene, c’è stato un gran seguito. Noi abbiamo inserito il film di Giovanni Coda, come facciamo da anni, per far conoscere gli artisti sardi che si occupano di musica, teatro e cinema. Come si può vedere infatti, il sottotitolo della rassegna è “SuonAttori Sardi”. Abbiamo ancora quattro appuntamenti e ci aspettiamo una grande risposta».

