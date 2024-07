Rissa notturna sul litorale di Villasimius.

Ieri notte i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile e della Stazione di Villaputzu sono intervenuti nella spiaggia di Simius, a seguito di segnalazioni al 112 NUE. La violenza sarebbe scoppiata all’interno di un gruppo di ragazzi, probabilmente a causa dell'abuso di alcol e per futili motivi.

I Carabinieri hanno individuato e identificato alcuni giovani che presentavano escoriazioni e sostenevano di essere stati aggrediti da altri che non hanno saputo identificare. I feriti hanno rifiutato le cure mediche e hanno deciso, per il momento, di non sporgere querela.

I Carabinieri della Stazione di Villasimius sono al lavoro per identificare i responsabili delle aggressioni. Già alle prime ore di questa mattina sono stati fatti ulteriori sopralluoghi sul posto.

(Unioneonline/D)

