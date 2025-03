Ancora violenza in piazza del Carmine, da tempo al centro di polemiche per degrado e insicurezza. Questa mattina, intorno alle 8, una rissa tra uomini di origine tunisina è degenerata in un brutale pestaggio. Due aggressori hanno colpito ripetutamente un terzo uomo, utilizzando anche un tirapugni.

La vittima è riuscita a fuggire fino alla Marina, dove è stata soccorsa da un’ambulanza del 118. Trasportata all’ospedale Santissima Trinità, è arrivata con diverse ferite e lesioni su varie parti del corpo, ma le sue condizioni non erano gravi. Una volta al pronto soccorso, però l’uomo ha compiuto un gesto estremo: con una lametta si è procurato ulteriori tagli sul corpo, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza in piazza del Carmine, ormai nota più per gli episodi di violenza e per lo spaccio di droga che per la sua bellezza.

Residenti e commercianti chiedono da tempo interventi più incisivi per ristabilire l’ordine e garantire maggiore tutela ai cittadini.

(Unioneonline/Fr.Me.)

