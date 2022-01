Un 73enne, lavoratore stagionale e con denunce a carico, è stato rintracciato e arrestato ieri a Villasimius dai carabinieri. I militari hanno agito ottemperando a un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva essendo cessato l’affidamento in prova. L’uomo deve scontare nove anni, con multa di 900 euro e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per 10 anni, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, all’inabilitazione all'esercizio dell'impresa e incapacità di esercitare gli uffici di direzione dell'impresa per 4 anni con decorrenza al 31 agosto 2018 e scadenza pena al 3 dicembre 2026.

La misura si riferisce a un concorso nel reato di bancarotta fraudolenta e si tratta di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti con ordine di esecuzione e cessazione della misura alternativa.

Dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta.

