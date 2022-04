Per trasformare l'ex mattatoio in Centro socio-culturale, il Comune di Burcei va a caccia di fondi. Spera di ottenerli dal Ministero degli Interni attraverso un bando che può essere presentato da Comuni con oltre i 15mila abitanti. I residenti a Burcei sono però meno di 2800.

Così il paese delle ciliegie ha deciso di fare gruppo con altri sette piccoli Comuni della Trexenta, del Gerrei e del Sarrabus, superando così la fatidica quota 15mila, imposta dal bando in questione: il Consiglio comunale ha dato il suo okay.

Burcei fa così gruppo con San Basilio, San Nicolò Gerrei, Silius, Senorbì, Siurgus Donigala, San Vito e Sant’Andrea Frius per poter aderire attraverso la partecipazione associata al bando che prevede la concessione di “contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Si tratta di progetti mirati “alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”.

“Burcei – dice il sindaco Simone Monni - intende utilizzare l’eventuale contributo per trasformare il vecchio mattatoio in un Centro socio-culturale. Per accedere a questi contributi col bando del Ministero degli Interni, abbiamo deciso di stipulare una apposita convenzione con gli altri Comuni del Gerrei, della Trexenta e del Sarrabus. Il Comune capofila è San Nicolò Gerrei”.

