I Comuni di Castiadas, Quartucciu, Maracalagonis e Villasimius uniti con apposita convenzione per poter correre al bando Pnrr per la rigerazione urbana. Il Comune capofila è Castiadas.

Per Maracalagonis vengono chiesti fondi per interventi nella casa "SU cori de mara, nella scuola di via D'Annunzio, nel vecchio Municipio nell'ex Esmas.

Per Castiadas si chiedono fondi per l'ampliamento e messa a norma della casa Comunale, recupero e ristrutturazione funzionale di edificio da adibire a centro servizi polifunzionale, realizzazione di un centro per lo sviluppo dei servizi sociali e culturali, recupero funzionale edificio destinato ai vigili Urbani.

Il Comune di Quartucciu punta su lavori di messa a norma e riqualificazione dell'immobile Comunale sito via Biserta angolo via Nazionale da destinare a centro polifunzionale con destinazione socio/culturale.

Quello di Villasimius propone infine interventi di riqualificazione urbana di un comparto turistico consistente in opere di urbanizzazione primaria nella via dei Mandorli, nella via Giardone e nella connessione della Provinciale numero 17 prospiciente l'agglomerato urbano.

