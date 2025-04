L'obiettivo è di riaprire per questa estate l'armadio farmaceutico nella frazione turistica di Solanas. Il Comune di Sinnai ha pubblicato per questo un avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un operatore economico idoneo che, a seguito del rilascio della relativa autorizzazione regionale, potrà eventualmente stipulare con l’Ente un contratto di locazione transitoria per l’immobile sito in via al Mare a Solanas, da destinare proprio all’apertura di un dispensario farmaceutico stagionale. L'ultima estate, la farmacia è rimasta chiusa con disagi per residenti e turisti.

Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria richiesta entro il 24 aprile.

