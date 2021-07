Anche a Burcei la Lega è impegnata per la raccolta delle firme per il referendum “Giustizia giusta”. Ricevuto dalla consigliera comunale Tania Atzeni, in paese è arrivato il deputato della “Lega Salvini premier”, Eugenio Zoffili. A lui sono state fatte tre domande.

Tania Atzeni (foto Serreli)

Com'è la situazione della raccolta firme in Sardegna?

“Sta andando molto bene, abbiamo più di 60 postazioni in tutta l’Isola. Noi vogliamo una giustizia giusta, dove chi sbaglia paghi veramente. Sono sei quesiti, è anche un modo per la Lega di stare tra la gente”.

Ha riscontrato adesione da parte del popolo sardo?

“Assolutamente sì. Tante persone in tutti i nostri banchetti. Poi in ogni postazione c'è il nostro consigliere comunale, uno regionale, i nostri parlamentari che autenticano, come la legge vuole, le firme. Oltre ad autenticare, colgono l'occasione per ascoltare i cittadini sui problemi che vengono proposti. A Burcei, per esempio, con il gruppo abbiamo depositato un'interrogazione parlamentare sull'assenza di una caserma dei carabinieri. So che ci sono degli sviluppi, e questo mi fa piacere, perché anche il paese ha bisogno di un presidio delle forze dell'ordine. Oggi la Lega rappresenta il primo partito d'Italia, nonostante in carica ci sia il governo Draghi”.

Quali progetti avete in mente?

“Abbiamo scelto di stare al governo per responsabilità, in un momento di emergenza sanitaria. Ora l'obiettivo principale è quello di lavorare al 100% per la ripresa di tutto il paese, Sardegna compresa. Se guardo alla Sardegna, spero che possa esserci una stagione di grande rilancio turistico, auspicando per il futuro un turismo esteso a tutto l’anno”.

