È stato recuperato a Sinnai il murale sulla Resistenza e il lavoro realizzato nel 1964 dall'artista sardo Foiso Fois all'esterno dell'edificio comunale di via D'Arborea che un tempo ospitava una scuola elementare e che da anni è diventato sede della Asl.

Il murale stava andando in rovina: l'occasione del restauro, come hanno sottolineato il sindaco Tarcisio Anedda e l'assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai, è arrivata con la realizzazione dei lavori di sistemazione delle facciate esterne del fabbricato per i quali sono stati finanziati 400mila euro: “Il ribasso della base d'asta ha consentito di liberare i fondi necessari per questo intervento: il murale è stato recuperato cosi al nostro patrimonio sociale e artistico”.

La direzione lavori è stata affidata all’architetta Valentina Caredda. Il restauro è stato realizzato da una impresa specializzata nel settore, la Desogus restauri.

