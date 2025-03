Maxi raduno abusivo di camper in area protetta, all’interno del Parco Regionale di Gutturu Mannu.

Il Corpo Forestale del Servizio Territoriale di Cagliari ha emesso 40 sanzioni nei confronti di 20 persone per campeggio irregolare e sosta vieta in area protetta per un raduno organizzato tra il 31 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025.

L’evento, chiamato “Radunazzo”, è stato documentato e promosso sui social media. I partecipanti, provenienti da diversi parti dell’Isola e del resto d’Italia, hanno occupato un’area non attrezzata e non destinata alla sosta di camper, trasformandola in un campeggio abusivo che si è protratto per giorni in occasione dello scorso Capodanno. I veicoli, inoltre, sono stati parcheggiati al di fuori della viabilità forestale consentita, andando così ad impattare sull’area protetta.

L’importo complessivo delle sanzioni ammonta a 4mila euro, per la precisione 100 per ogni singola contestazione.

Il Corpo Forestale ricorda che su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate, indipendentemente dalla tipologia di allestimento utilizzato. Inoltre, nei boschi della Sardegna e nelle relative radure è sempre vietato il transito e la sosta di veicoli al di fuori delle piste esistenti.

(Unioneonline/L)

