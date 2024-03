Saranno installati nelle prossime settimane, in diversi punti del paese, i contenitori per il recupero di oli vegetali. Un altro punto di forza nel già efficiente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che a Serdiana nel 2023 ha superato l’80%.

«Un servizio utilissimo per il paese e per l’ambiente – commenta il sindaco Maurizio Cuccu – a costo zero per le casse comunali. Sarà la ditta che si occupa del ritiro ad installare le postazioni. Con il nuovo servizio, le famiglie di Serdiana non dovranno più recarsi all’ecocentro comunale per conferire l’olio da cucina o prendersi la briga di chiamare gli operatori ecologici per il ritiro. Abbiamo previsto l’installazione di 7 “casette” in punti facilmente raggiungibili».

Gli oli esausti recuperati saranno utilizzati per la produzione di biocarburanti e glicerine per i saponi. Lo smaltimento di questo rifiuto consente inoltre di evitare la dispersione nell’ambiente di una sostanza altamente inquinante che può contaminare falde acquifere e pozzi.

