Un evento imperdibile per gli appassionati di motori e per chi cerca una serata estiva all'insegna della musica e del buon cibo. Sabato 20 luglio, dalle ore 19.30, via Nazionale a Quartucciu si trasformerà in un vivace viale pedonale per ospitare un'esposizione di auto tuning, accuratamente selezionate dagli appassionati locali Emanuele Melis e Nicholas Saba di StaticLand.

Un’iniziativa che fa parte del programma "Sere d’Estate 2024" organizzato dall’assessorato alla Cultura, con l'obiettivo di animare la città, offrendo un'occasione di svago e aggregazione ai quartuccesi.

«Via Nazionale, per l'occasione resa pedonale, accoglierà circa 60 auto tuning, diventando un punto di incontro per gli appassionati del settore e per chi desidera trascorrere una serata diversa dal solito. L'evento non si limiterà alle auto: ci saranno dj set che animeranno la serata con musica coinvolgente, creando un'atmosfera festosa e dinamica», afferma il consigliere Simone Santabarbara che ha gestito personalmente tutta l’organizzazione della manifestazione.

Le attività commerciali della via, da piazza del Monumento ai Caduti fino a piazza Crocifisso nei loro locali e offriranno la possibilità di gustare cibo e drink all'aperto. «Questo evento rappresenta anche un'opportunità per promuovere le attività produttive locali e rafforzare il senso di comunità, creando un'occasione di incontro e divertimento per tutti», aggiunge Santabarbara.

"StaticLand" non sarà solo un'esposizione di auto, ma una serata estiva all'insegna dei motori, della musica, del buon cibo e della compagnia di belle persone.

