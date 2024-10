Ti senti come se ogni giorno fosse una lotta per farti ascoltare dai tuoi figli? La comunicazione in casa sembra trasformarsi sempre più in una guerra di nervi? Se queste sensazioni ti sono familiari, non sei solo. Ma c’è una buona notizia: stasera alle ore 17, il Giardino di Casa Piga, in via delle More a Sant’Isidoro, un esclusivo laboratorio guidato da Stefano Frongia, life coach con un’esperienza decennale nella consulenza familiare, i genitori potranno affrontare in modo concreto e pratico le sfide quotidiane legate alla crescita dei propri figli. L’obiettivo? Imparare a comunicare in modo efficace e autorevole, trasformandosi in guide sicure e amorevoli.

Non sarà solo un corso teorico: attraverso un clima di apertura e condivisione, Frongia guiderà i partecipanti a comprendere le dinamiche spesso invisibili che si celano nei conflitti familiari. Attraverso esercizi pratici e strategie mirate, per imparare come migliorare la comunicazione, aumentare l’intesa e creare relazioni più forti e serene con i propri figli.

«Molti dei genitori con cui lavoro – racconta Frongia – hanno vissuto un’educazione rigida, dove l’autorità era imposta più che conquistata. Il mio scopo è aiutarli a rompere questo schema e costruire un legame nuovo, basato su amore, comprensione e rispetto, per far crescere i figli sicuri di sé e felici».

Un’opportunità, dunque, per i genitori che sentono di aver perso il filo della comunicazione con i propri figli, o che semplicemente desiderano migliorare il rapporto e accompagnarli nel loro percorso di crescita in modo più consapevole.

I posti sono limitati, quindi è essenziale prenotarsi in anticipo per non perdere questa preziosa occasione. Per partecipare, basta contattare Michela al numero 347 733 8427 o Stefano al 347 941 2340.

© Riproduzione riservata