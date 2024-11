Un nuovo inizio attende il centro sportivo Raffaele Piras, destinato a trasformarsi in un punto di riferimento per sport e socialità. Il progetto di riqualificazione, appena approvato, prevede un investimento di 1,6 milioni di euro in dieci anni e il coinvolgimento di quattro società sportive locali (Easy Tennis, Quartu Asd, Escolinha di tecnica individuale e Selargius Padel). Obiettivo: innovazione, accessibilità e una struttura a misura di comunità.

Con 33mila metri quadri e una storia iniziata nel 1994, il complesso subirà un profondo restyling. Tra le novità, il raddoppio dei parcheggi esterni, un intervento di riqualificazione di quelli interni con ghiaia stabilizzata e la pedonalizzazione completa dell’area sportiva, circondata da giardini che saranno rigenerati.

Il cuore del progetto riguarda i campi sportivi. Il campo da calcio a 11, in stato di degrado, sarà dotato di erba sintetica per garantire durabilità e performance. I tre campi da tennis verranno rifatti con pavimentazione elastica, mentre il campo polivalente sarà convertito in terra battuta sintetica. Anche il campo da bocce cambierà volto: diventerà uno spazio per tre campi da padel coperti, per rispondere alla crescente domanda di questo sport.

«La concessione è un impegno per la comunità – spiega l’assessore Carlo Secci –. Tariffe agevolate del 30% per i residenti, allenatori qualificati e 15 giornate riservate a eventi pubblici, in particolare per scuole e bambini».

