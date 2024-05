«Destina il tuo cinque per mille al tuo Comune», è l’appello da Quartucciu dell’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici, Walter Caredda, che chiede ai propri concittadini, durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, un sostegno per aiutare il Comune nell’acquisto di giochi per bambine e bambini da installare nei parchi comunali e nelle scuole.

Come già accaduto negli anni scorsi, infatti, le somme verranno utilizzate dalla Giunta Pisu per migliorare le aree verdi attrezzate e fruibili alla cittadinanza sia del centro urbano sia del borgo di Sant’Isidoro.

In particolare, con le precedenti donazioni sono stati comperati giochi inclusivi, installati poi nel parchetto di via Baunei inaugurato pochi mesi fa.

«Facciamo ricorso al 5 per mille dell’Irpef per supportare le iniziative che la nostra amministrazione ha in programma e vuole portare avanti», afferma Caredda, «mi sembra questo un buon modo per far collaborare Comune e cittadini, che così si sentono più responsabili dei beni e degli spazi comuni, avendone maggiore riguardo». Anche chi non è tenuto a compilare la dichiarazione dei redditi, ma riceve il modello unico, può scegliere di destinare il 5 per mille al Comune di Quartucciu.

