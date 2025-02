Incendio al carcere minorile di Quartucciu, in località Su Pezzu Mannu. Le fiamme sono divampate all’interno della struttura.

Stando a una prima ricostruzione, un detenuto ha dato fuoco al materasso di una cella: al momento non si conoscono i motivi del gesto. Gli agenti della Polizia penitenziaria sono intervenuti prontamente per domare le fiamme ed evacuare la sezione per l'aria irrespirabile.

Due agenti sono dovuti andare al pronto soccorso per il malessere dovuto all'aria che hanno respirato, per farsi visitare. Le loro condizioni non sono comunque preoccupanti. Altri agenti sono invece stati controllati sul posto.

© Riproduzione riservata