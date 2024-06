Partito lo scorso marzo e dedicato a chi ha la passione della scrittura e già possiede una buona padronanza della sua tecnica, i lavori delle partecipanti e dei partecipanti al corso di scrittura creativa verranno presentati stasera alle 17 a Quartucciu nella biblioteca Francesca Sanna Sulis in via Pertini.

Si potrà così toccare con mano il lavoro messo nero su bianco da chi si è messo in gioco in questi mesi e ascoltare storie appassionanti, travolgenti, divertenti ed emozionanti. Quello che racconteranno è il frutto di quanto acquisito e rielaborato anche in base alle loro esperienze di vita.

Il corso è stato curato a titolo gratuito da Maria Rosa Giannalia, autrice di “D’oro e di cemento” e parte del gruppo di lettura “Le lettrici e i lettori appassionati” e si è sviluppato in dodici incontri programmati la sera.

Obiettivo ben riuscito dell’iniziativa era quello di migliorar le competenze nelle tecniche espressive scritte, per rappresentare possibili mondi di finzione creati dall’autore. Il corso proposto, quindi, partendo dalla fase preliminare e dal supporto costante della lettura e della comprensione di testi letterari, ha assottigliato il gusto estetico personale, favorito la comprensione della bellezza ed educato alla produzione di questa “forma” di scrittura.

«Il progetto ha accentuato, proprio nel luogo più appropriato del nostro territorio, l’interesse per la scrittura», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini, «la scrittura, infatti, con questo obiettivo, rappresenta il mezzo più adatto all’analisi del proprio pensiero, all’espressione delle proprie emozioni e sentimenti e alla relazione con gli altri».

