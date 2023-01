Un episodio condannato dal sindaco Pietro Pisu. Il raid incendiario contro il Piaggio Porter e i due furgoni della Eco Nord, la società che da anni gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani a Quartucciu, ha suscitato non poco sgomento in un comune non abituato a simili episodi.

«La Eco Nord – commenta Pisu – ha sempre svolto il servizio della raccolta della nettezza urbana con serietà e impegno. Non solo, è stata sempre disponibile anche quando è stata chiamata a dare una mano per la bonifica delle discariche. Un episodio che qui nessuno riesce a capire».

Intanto i Carabinieri di Quartu e Selargius portano avanti le indagini con grande discrezione: sono diverse le persone interrogate anche oggi. Secondo la ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero forzato la recinzione dell'ecocentro nelle campagne di Quartucciu, frugando anche negli uffici, probabilmente per recuperare le chiavi con le quali hanno messo in moto i tre mezzi. Poi hanno dato alle fiamme i veicoli, a poche centinaia di metri dallo stesso stabile. Per il momento si fanno solo ipotesi con indagini a tutto campo.

© Riproduzione riservata