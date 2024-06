È operativo negli uffici di via Nazionale lo sportello Pru, progettato per assistere i quartuccesi nella stipula della convenzione urbanistica. L’annuncio dell’apertura risale a tre mesi fa, ma il servizio è partito con un notevole ritardo solo nei giorni scorsi. È stato l’assessore all’urbanistica, Cristian Mereu, a metà marzo, ad annunciare l’avvio del servizio, ma complicazioni amministrative hanno posticipato l'inizio di oltre due mesi, facendo storcere il naso ai tanti proprietari terrieri che da oltre trent’anni aspettano di poter edificare nelle aree di Arbuzzeri, via Cirene e Su Gregori, rientranti appunto nel piano di risanamento urbanistico.

Gli utenti, accompagnati – se vogliono - dai propri tecnici di fiducia, potranno recarsi all’ufficio urbanistica per ottenere informazioni dettagliate sul piano e confrontarsi sui vari aspetti correlati. «L'apertura di questo sportello rappresenta un servizio di supporto ulteriore che agevolerà i proprietari nel percorso di attuazione del piano», ha ribadito l’assessore Mereu. «Sarà accompagnato dalle riunioni necessarie per specificare i vari passaggi di realizzazione della procedura». Lo sportello Pru sarà gestito dal personale interno del settore urbanistica, con il supporto per nove mesi di un libero professionista esterno. Sarà aperto due giorni alla settimana per due ore al giorno. Gli operatori svolgeranno attività di informazione, potranno predisporre gli atti amministrativi necessari per avviare le procedure di incarico per i frazionamenti catastali e per i rogiti notarili, partecipare a riunioni tra i proprietari interessati e il Comune e curare ogni altra attività indispensabile per la piena attuazione del piano. Francesca Melis

