Bonus Idrico integrativo, il Comune di Quartucciu stamattina ha approvato la graduatoria definitiva degli ammessi e non ammessi all’incentivo, per l’anno in corso, destinato alle persone fragili residenti in città. Sono 263 le famiglie che riceveranno il bonus, 53 invece gli esclusi per carenze di risorse.

Per l'attribuzione del beneficio si è proceduto in ordine di Isee, dal più piccolo al più grande, sino al raggiungimento del limite massimo delle risorse disponibili, così come previsto dalla delibera della Giunta comunale. «L'elenco dei non ammessi è dovuto, purtroppo, all'assenza di risorse sufficienti», spiega l’assessora alle Politiche sociali Maria Grazia Fois.

Il Bonus Sociale Idrico che va a integrarsi al Bonus Sociale Idrico Nazionale costituisce un rimborso economico in favore dei nuclei familiari rappresentanti le cosiddette utenze deboli, residenti a Quartucciu, permettendo loro di ridurre la spesa per il servizio di acquedotto e di avere gratis un quantitativo minimo di acqua per ciascun componente familiare.

«L’incentivo è un aiuto messo a disposizione dall’Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna) e prevede un rimborso di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un Isee non superiore ai nove mila euro, mentre si passa a 20 euro in caso di Isee compreso nella fascia oltre i nove mila ed entro i venti mila euro», ricorda l’esponente della Giunta Pisu.

