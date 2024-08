All’Orto Giardino Mariposa de cardu domani alle 19 il pubblico incontra Enrico Valdes per parlare del suo ultimo libro di racconti "La strada del re".

Dopo 10 anni, Enrico Valdès presenta un secondo volume di racconti, con storie nel presente o nel passato, ambientate in Sardegna, in Italia e nel mondo intero. Una di seguito all’altra le venticinque novelle si avvicendano mai uguali, trasmettendo pensieri ed emozioni: narrano di noi e delle nostre vite.

L'Orto Giardino Mariposa de cardu è un progetto de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale - in memoria di Luisa e Stefano Atzori. Si trova a Quartucciu in località Su Idanu e l’ingresso è da via Goffredo Mameli. Il progetto sposa la sostenibilità e per questo l’invito è quello di recarsi all’Orto giardino in autobus, a piedi o in bici. Di indossare scarpe e abiti comodi e di portare sempre una borraccia per l’acqua.

Enrico Valdès è nato Cagliari il 23 settembre 1945, laureato in Medicina all´Università della stessa città e specializzato in Anatomia patologica all´Università di Milano. Dal 1970 è stato anatomo patologo in ospedali regionali di Cagliari, con funzioni di primario dal 1981 al 2003. Attualmente è responsabile del settore di anatomia patologica del laboratorio Valdès di Cagliari. Ha scritto un centinaio di articoli scientifici su riviste nazionali ed estere. Dal 2004 si è dedicato allo studio del pianoforte e, recentemente, si è cimentato nella narrativa, con il suo primo romanzo Nientedipiù Nientedimeno. Ha scritto molti racconti, inediti.

