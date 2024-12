C’è qualcosa di magico nell’incontro tra la letteratura e la musica, quando entrambe raccontano un luogo che pulsa di storia e identità. È questa magia che avvolgerà il Giardino di Casa Piga a Sant’Isidoro, sabato 21 dicembre alle 18, in occasione della presentazione del romanzo “La Sardegna nell’anima” di Tore Quartu. Un incontro pensato per chi ama lasciarsi cullare dalle parole e dalle note, immersi in un’atmosfera autentica e intrisa di amore verso la propria terra.

L’incontro, moderato dal professor Giuseppe Melis Giordano, esperto di cultura sarda, si preannuncia come un dialogo avvincente che esplora le radici, le emozioni e le storie racchiuse tra le pagine del romanzo. Melis Giordano saprà condurre i presenti in un percorso stimolante attraverso il pensiero dell’autore, offrendo spunti di riflessione e nuove chiavi di lettura.

Ma questo viaggio non si fermerà alle parole. La serata sarà arricchita dalle suggestive melodie del duo Marco Maxia e Angelica Turno. Le loro note faranno vibrare l’aria, creando un connubio perfetto tra suoni e racconti, tradizione e contemporaneità.

La partecipazione però richiede una prenotazione anticipata, viste le limitate possibilità di accesso. Per assicurarsi un posto a questo evento che promette di scaldare cuore e mente, è possibile contattare è possibile contattare Michela al 347 733 8427 o Cesare al 338 362 3510. A chiudere la serata, un aperitivo conviviale accompagnerà i presenti, con il frizzante della casa a suggellare un momento di cultura, musica e condivisione.

