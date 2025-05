Sedici milioni di risorse, destinate alla realizzazione di opere pubbliche, ma anche alla cultura, ai servizi sociali e all’ambiente. Il tutto grazie ad una delibera di variazione di Bilancio per l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione, approvata dal Consiglioo comunale.

Nella seduta di oggi l’Aula di via Porcu ha ratificato quanto proposto dalla Giunta comunale, con votazione quasi unanime (2 astenuti e nessun contrario).

L’Avanzo di Amministrazione permetterà un investimento di 2 milioni per l’adeguamento del capannone di Sa Serrixedda, che diventerà archivio comunale, ulteriori 500mila euro saranno destinati alla conclusione del teatro comunale in vista di un’ormai imminente apertura; 1.5 milioni verranno utilizzati per il rifacimento del Piano Terra e del Piano Primo del Palazzo Municipale, altri 760mila consentiranno di programmare la costruzione di nuovi loculi in cimitero. Molti milioni saranno destinati alla bitumazione delle strade e al rifacimento dei marciapiedi, riportando così decoro e sicurezza stradale.

Quasi 1 milione sarà riservato ai Servizi sociali, a loro volta ripartiti tra housing, inclusione sociale e cofinanziamento per nuovi centri di aggregazione, mentre con 350mila euro verranno sostituiti i giochi ormai obsoleti dei parchi. Soldi anche per Palazzetto e palestra della scuola di via Monsignor Angioni, per la manutenzione straordinaria del Verde nel litorale e per un Parco Letterario in via Lussemburgo, nonché per le manifestazioni e gli eventi culturali.

