Appuntamento con "Nature Race series 2025", gara di ostacoli organizzata con partenza e ritorno al Timi Ama con in gara i migliori atleti europei.

Per gli uomini, la vittoria l'ha conquistata l'italiano Stefano Colombo che si è confrontato con grande determinazione lottando per la vittoria col campione bielorusso Tryvashkevich, il polacco Wojtyszyn Wojciech e l'italiano Angelo Fattacciu. Tra le donne doppietta della Ocr Virginia grande protagonista con Laura Pagano. Bene anche Maria Antonietta Mariani e la giovanissima Letizia Puddu.

La Nature Race a Villasimius si è confermata la gara più interessante del panorama italiano, nonché uno degli eventi più prestigiosi in Europa. Oltre 300 atleti si sono messi alla prova nella suggestiva cornice di Capo Carbonara. La manifestazione è stata organizzata dalla ASD Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Villasimius e dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, con la collaborazione della MSP Sardegna - ente di promozione riconosciuto dal Coni – e con l’Hotel Almar Timi Ama Villasimius.

Una race adrenalinica e di livello élite, con 10 km di percorso e 35 ostacoli.

Come tutte le Nature Race, la gara di Villasimius era composta di due moduli base: una Hard Race competitiva di circa 10 km dedicata agli atleti più esperti e agli agonisti con l’obbligo di superare gli ostacoli, e una Easy Race dedicata ad appassionati e famiglie che vogliono trascorrere una giornata praticando sport su un percorso identico a quello della hard ma senza l’obbligo di superamento degli ostacoli. Si consolida il modulo della Young Race, una gara progettata appositamente per i ragazzi dai 9 ai 14 anni che si snoda su un percorso di 1,5 km pieno di divertimento e ostacoli su misura per i nostri giovani avventurieri, pronto a far scatenare l'emozione e la gioia di giocare con gli ostacoli OCR. Il prossimo otto dicembre a Cagliari si terrà la City Nature Race che si terrà a Cagliari lunedì 8 dicembre.

