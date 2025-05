Di corsa o a passeggio tra i vigneti e le bellezze naturalistiche del Parteolla. E’ in programma domani a Serdiana la manifestazione Runchallenge Experience organizzata dalla Mediterranea Cagliari SSD e dalla UISP Cagliari in collaborazione con il Comune di Serdiana e le Cantine Argiolas. Un evento che unisce sport, solidarietà e la scoperta del territorio. Due le modalità di partecipazione: una corsa podistica competitiva di circa 10 km e una camminata ludico-motoria di 5 o 10 km. Il percorso si snoderà tra il centro abitato di Serdiana, Su Stani Saliu, il parco di Santa Maria di Sibiola e i vigneti Argiolas. I partecipanti si ritroveranno alle 16:00 nel piazzale delle Cantine Argiolas, in via Roma, dove verranno raccolte le iscrizioni. La partenza è fissata alle 17.00. Seguiranno le premiazioni con degustazioni e brindisi. Per partecipare alla corsa competitiva di 10 km occorre avere compiuto il 16° anno di età, essere iscritto alla Uisp, Fidal o Runcard, oppure un certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera. La camminata ludico motoria è aperta a tutti, senza limiti di età e senza necessità di certificato medico. La quota di partecipazione è di 15 euro a sostegno del progetto di sport inclusivo RunChallenge. Un'opportunità per vivere una giornata di sport, promuovere uno stile di vita attivo e scoprire le bellezze naturalistiche di Serdiana.



