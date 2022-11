A Quartu è tutto pronto per il restyling del lungomare Poetto.

L’ultimo step - prima dell’avvio dei cantieri - risale a pochi giorni fa con le attività di bonifica degli ordigni bellici nel tratto di costa quartese, concluse con esito negativo.

“L’area risulta in condizioni di totale sicurezza”, assicurano dall’assessorato ai Lavori pubblici.

Al centro del progetto di riqualificazione - già approvato e finanziato - c'è la fascia del litorale quartese alle spalle della spiaggia, studiato in continuità con il tratto di lungomare cagliaritano. Fra gli interventi previsti c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, servito da una nuova strada, e un percorso dedicato ai runner.

Ci saranno anche i deck, i passaggi per raggiungere la spiaggia, che fungeranno da protezione per l’arenile, e una fascia verde attrezzata fra la maxi passeggiata e la pista dedicata alle bici. Non solo, nel progetto sono previste nuove pensiline dei bus e dei punti di osservazione naturalistica verso il parco di Molentargius, e il ripristino dell’ex pineta che si cercherà di valorizzare cercando di spostare il più possibile i parcheggi verso la strada.

Nelle prossime settimane il via ai lavori nel primo lotto, fra il locale La Marinella e il campo da basket.

