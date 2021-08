Si è conclusa con una tragedia la scomparsa di Francesco Cogoni a Quartu.

Il cadavere è stato ritrovato in serata alla periferia di via Turati: a notare il corpo due ragazzi che hanno subito allarmato la polizia.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato con il medico legale: la salma ridotta in precarie condizioni non presentava ferite esterne. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

Nessun giallo insomma. Il corpo è stato rimosso e trasferito al cimitero di Quartu. L'uomo era scomparso giovedì: da allora vigili del fuoco, volontari, polizia e carabinieri lo hanno cercato a lungo.

Ora la svolta col ritrovamento della salma.

© Riproduzione riservata