Un ventisettenne, in viale Marconi a Quartu, è stato investito e portato in condizioni disperate al Brotzu dall'ambulanza del 118. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 all'altezza del supermercato Md in direzione Cagliari.

L'automobilista, alla guida di una Lancia Y, si è fermato per soccorrere il giovane e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Quartu e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con assegnato un codice rosso.

La polizia municipale si sta occupando dei rilievi, la Lancia Y è stata sequestrata.

Intervento d’urgenza anche a Selargius: un sedicenne si è sentito male in casa, in località Su Planu. Intervenuto il 118, era in arresto cardiaco: portato al Santissima Trinità, è attualmente in coma.

